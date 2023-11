Prominente Würdigung eines Aktivisten

Dessen Lebensgeschichte ist beklemmend aktuell: Geboren 1912 in Charkow (!) in eine jüdische Familie, verließ diese aufgrund von Pogromen die damals zum russischen Zarenreich gehörige Ukraine und siedelte sich schließlich in Wien an. Wegen der Machtergreifung der Nazis wollte Jura Soyfer über das Montafon in die Schweiz fliehen, wurde aber angehalten und starb schließlich mit nur sechsundzwanzig Jahren im KZ Dachau. Soyfers Lebensgeschichte sowie Einblicke in sein reiches Oeuvre aus politischen Schriften, Prosa und Lyrik präsentierte Michael Köhlmeier auf seine unnachahmliche, feinsinnige Art.