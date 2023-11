„Die Polizei im Bezirk Liezen ist unterbesetzt“

Nach einem Vorfall bei einem Maturaball in Liezen - ein 17-Jähriger hatte einen Security-Mitarbeiter attackiert - gibt es jetzt Kritik. Die Polizei sei spät eingetroffen, weil in der Bezirkshauptstadt keine Beamten verfügbar waren. SPÖ-Mandatarin Michaela Grubesa will nun Antworten vom Innenminister.