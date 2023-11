Wie Happel einst sagte: Das Glück muss man zwingen

Nach einer Niederlage braucht mir keiner zu gratulieren! WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger fauchte nach Spielende jeden Schulterklopfer an. Klar: Das 0:2 gegen die Salzburger Bullen am Tivoli war die Jubiläums-Pleite der Wattener in dieser Saison. Und von den zehn Niederlagen bot die WSG zumindest bei der Hälfte eine mehr als ansprechende Leistung.