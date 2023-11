Ab 17 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Red Bull Salzburg

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga trennen die WSG Tirol und Red Bull Salzburg sprichwörtlich Welten. 21 Punkte liegt der Vorletzte hinter dem zweitplatzierten Serienmeister, der am Samstag (17.00 Uhr) auf dem Innsbrucker Tivoli gastiert. Bei den in dieser Saison zu Hause noch sieglosen Tirolern hat Salzburg drei Zähler eingeplant, um den am Sonntag beim LASK gastierenden Tabellenführer Sturm Graz unter Druck zu setzen.