Hamas stoppt Ausreisen aus dem Gazastreifen

Israel griff nach palästinensischen Angaben außerdem eine Schule in der Stadt Jabalia im Norden des Gazastreifens an. Mindestens 15 Menschen seien dabei am Samstag ums Leben gekommen, teilte die Gesundheitsbehörde in dem von den militanten Islamisten beherrschten Gebiet mit. Dutzende weitere seien verletzt worden. Das israelische Militär nahm zunächst nicht Stellung. In den vergangenen Tagen hatte die israelische Luftwaffe mehrfach Jabalia angegriffen, weil sich nach ihrer Darstellung dort wichtige Hamas-Strukturen verbergen.