DFB-Aus! Voss-Tecklenburg kehrt nicht zurück

In einem gemeinsamen Gespräch mit Voss-Tecklenburg am Freitag habe Einvernehmen bestanden, dass das Team einen personellen Neuanfang in der sportlichen Führung benötige. Voss-Tecklenburg hatte das deutsche Team zuletzt beim WM-Vorrundenaus im Sommer betreut, danach hatte sie sich krankgemeldet und befand sich zuletzt im Erholungsurlaub. Voss-Tecklenburg soll dem deutschen Verband bei der Abfindung ihres Vertrags finanziell entgegengekommen sein.