Festival-Pläne 2024 klingen nach Partyspaß pur

Konzerte in Eisenstadt

Nicht nur Nickelsdorf und Keanu Reeves freuen sich auf die für 2024 geplanten Acts, auch Eisenstadt ist bereit für hochkarätige Konzertreigen. Bei „Lovely Days“ am 6. Juli sind Status Quo, Canned Heat, Ten Years After, Uriah Heep und Earth, Wind and Fire die Stimmungsmacher. Am Tag zuvor geht das „Butterfly Dance!“-Festival in sein zweites Jahr, allen voran Kruder & Dorfmeister als Headliner.