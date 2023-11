Steirischer Wohnbonus sorgt auch für Verwirrung

Ab Oktober sollte der Wohnbonus automatisch wirksam werden, Mieter müssen sich um nichts kümmern, so das Versprechen, das auch die SPÖ in persönlichen Briefen abgab. Doch manche Betroffene konnten keine nennenswerte Reduktion ihrer Miete feststellen, wie Meldungen in sozialen Medien, aber auch Zuschriften an Parteien zeigen.