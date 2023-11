Benko zieht sich zurück++Schmid: Aussage abgesagt

Der Prozess gegen dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinen Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im U-Ausschuss wird am 17. November fortgesetzt. Als erster Zeuge wurde Thomas Schmid vom Richter geladen. Schmid soll an dem besagten Tag nicht in Österreich sein. Statt ihm wird der FPÖ-nahe, einstige ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer zum Ablauf der Besetzung des ÖBAG-Aufsichtsrates befragt werden.