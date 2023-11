Illegale Spielautomaten standen im Schönheitssalon

„Wir bauen für Sie eine neue Qualität auf.“ In Kürze soll in den Räumlichkeiten unweit des Salzburger Hauptbahnhofes ein Schönheitssalon öffnen. So suggeriert es zumindest die Außenfassade der uneinsichtigen Räumlichkeiten. Ein schickes Firmenlogo ist bereits großflächig auf das Schaufenster geklebt. Die Beamten der Finanzpolizei überzeugt das nicht. Sie sind sich sicher: In dem angeblichen Salon floriert das illegale Glücksspiel. Polizisten der Spezialeinheit „Cobra“ zwängen die Eingangstüre auf – und stellen mehrere Zocker-Automaten sicher.