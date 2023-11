St. Andräer Zicksee braucht noch mehr Grundwasser

Darscho, Zicksee, Lange Lacke und alle anderen Lacken im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel waren die vergangenen Monate meist leer. Der Regen in dieser Woche hat ihnen aber gut getan. Vor allem, weil jetzt dank der kühleren Temperaturen kaum mehr etwas verdunstet. Besucht man jetzt den Darscho in Apetlon und den Zicksee in St. Andrä, sieht man, dass trotz Niederschlags da doch einiges anders ist: Während der Darscho wieder eine geschlossene Wasserdecke zeigt, finden sich im Zicksee gerade einmal wenige minimale Wasserstellen.