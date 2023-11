So reagierte Ronaldo auf Lionel Messis Ballon d‘Or

Auf Instagram hatte der spanische Sport-Journalist Tomás Roncero seinen Unmut über die Wahl zum Ausdruck gebracht. „Es war klar, dass sie Messi einen weiteren Ballon d‘Or geben. Der ist nach Miami in den Ruhestand gegangen, aber es sah schon bei PSG so aus, als ob er im Ruhestand ist, um sich auf die WM vorzubereiten. Er hat die WM gewonnen, klar, aber auch nur mit sechs Elfmetern. Die WM ist jetzt zehn Monate her, wir haben schon fast November. Messi hat jetzt acht Ballon d‘Or, aber eigentlich müssten es fünf sein. Er hat Iniesta und Xavi einen weggenommen, den von Lewandowski, der sechs Titel in einer Saison geholt hat, und den von Haaland, der überall Torschützenkönig war“, wurde der 58-Jährige in einem Video auf der Social-Media-Plattform deutlich.