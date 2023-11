Evakuierte Österreicher sind in Kairo eingetroffen

Jene 31 Österreicher - die meisten von ihnen Doppelstaatsbürger -, die am Mittwoch aus dem Gazastreifen evakuiert wurden, sind wohlbehalten in Kairo eingelangt. Wie das Außenministerium mitteilte, haben sie die Nacht auf Donnerstag in kurzfristig organisierten Unterkünften verbracht und wurden von Mitarbeitern der österreichischen Botschaft in der ägyptischen Hauptstadt betreut. Alle seien wohlbehalten.