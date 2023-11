Zwei Tote bei Unfall auf S4: Sieben Monate bedingt

Mutter und Tochter starben noch am Unfallort

Wo gerade eine 49-Jährige und ihre Tochter (16) in einem BMW in Richtung Burgenland unterwegs waren. Das Auto wurde zuerst gegen die Leitschiene gedrückt, danach unter den Sattelzug befördert. Für die Frau und ihr Kind kam jede Hilfe zu spät, noch am Unfallort verstarben sie. Der Lkw-Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und blieb auf dem Asphalt liegen. Der Schwerverletzte wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.