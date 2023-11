Drei Jahrzehnte im Dienst der Romantik

Der Erstling erreichte auf Anhieb an die neun Millionen Zuschauer, das ZDF reagierte und gab umgehend weitere zehn Romanverfilmungen in Auftrag. Unzählige Schauspielstars standen seitdem für Pilcher-Filme vor der Kamera: Vanessa Redgrave, Peter O’Toole, Jane Seymour, Rupert Everett, Sir Peter Ustinov, Uschi Glas, Senta Berger, Harald Krassnitzer, Nadja Tiller, Hugo Egon Balder, Florian David Fitz, Harald Schmidt oder zuletzt Horst Lichter. „Stürmische Begegnung“ gab auch das Schnittmuster für alle weiteren Filme vor: Stets geht es um eine verschmähte oder verpasste (Jugend-)Liebe, einen Schicksalsschlag und darum, im richtigen Moment am falschen Ort (manchmal auch umgekehrt) zu sein. Dazu noch atemberaubende Landschaftsaufnahmen von Cornwall - und fertig ist der Rührteig.