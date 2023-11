Katerina Jacob rechnet mit Influencern am Set ab

Sie schätzt den Beruf nicht mehr

„Ich schätze diesen Beruf nicht mehr wirklich, alles hat sich so verändert.“ Man müsse diesen Beruf lernen, betonte Jacob, die in Kanada und in der Nähe von Starnberg lebt. „Wie kann es sein, dass ein Format wie das ,Traumschiff‘ so in den Boden gestampft wird? Sein Erfinder Wolfgang Rademann rotiert im Grabe ohne Ende. Früher war das die Crème de la Crème des deutschen Schauspiels. Und inzwischen sind es Influencer, Moderatoren und Models. Nur, weil man Quote machen möchte. Und es bringt gar nichts. Es bringt null.“