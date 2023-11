„Melanie“ und „Elise“ zieht es oft nach Italien

Zwei „Damen“ waren am Zug: Auf einer Nebenbahn bei Ernstbrunn ließ man erstmals die zwei Zugpferde an einem Strang ziehen - die Loks mit den Spitznamen „Melanie“ und „Elise“. Die Harmonie passte, und das Ergebnis hatte Power: 3000 PS ziehen bei Bedarf an noch größere Mengen von begehrtem Weinviertler Getreide nach Italien.