Verein bringt alte Bahnlinie wieder in Schuss

Am „Fahrplan“ der Zayatalbahn-neu stehen auch Nostalgiezug-Tage

Nachdem auch alle behördliche Weichen mühsam gestellt wurden, gibt man mit der eigens gegründeten Zayatalbahn GmbH wieder Volldampf: Vom Bahnhof Dobermannsdorf aus wurden nun 200 Tonnen Getreide verladen und nach Italien exportiert. „Zum Einsatz kam die historische Lok 2050.09 der Regiobahn GmbH“, so Vereinssprecher Gerhard Ullram stolz. Auch für die touristische Nutzung steht der heurige Fahrplan bereits: Am 24. März heißt es „Bahn frei“ für den ersten Nostalgiezug vom Bahnhof Mistelbach aus.