Fußgängerbrücke muss wieder aufgebaut werden

Stahlsteg unter Denkmalschutz

Im Normalfall hätte man damals den alten durch einen neuen Steg ersetzen können - da die Konstruktion allerdings im Jahr 1909 errichtet wurde und ihrerseits für die damalige Bahnarchitektur steht, steht das Objekt unter Denkmalschutz und muss also wieder aufgebaut werden. Der Steg wurde allerdings im Jahr 2014 abgebaut und eingelagert. Seither befindet er sich in einem Lager der ÖBB in Fürnitz.