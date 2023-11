Ackerflächen-Umwidmungen stehen auf dem Prüfstand

Mehr als 3300 Veräußerungen von land- oder forstwirtschaftlichen Nutzflächen haben die zuständigen Grundverkehrsbehörden in den Bezirken in den vergangenen sechs Jahren genehmigt. Das geht aus der Beantwortung einer Landtagsanfrage der Grünen durch Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) hervor. Die Grünen hinterfragen darin die gängige Praxis, dass Ackerland verkauft wird, ehe es dann in Bauland umgewidmet wird.