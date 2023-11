GIS Landesabgabe in Wien abgeschafft

NEOS machen den Unterschied in der Regierung und bringen Fortschritt nach Wien. Denn in Zeiten wie diesen müssen die Menschen entlastet werden. NEOS haben dazu in Wien schon viele Schritte gesetzt - zuletzt etwa mit dem kostenfreien Mittagessen an allen Wiener Ganztagesschulen, das Familien mit einem Kind rund 1.000 Euro pro Jahr spart. Mit dem Entfall der GIS Landesabgabe ab 2024 ist uns nun der nächste Schritt gelungen, den NEOS als kleiner Koalitionspartner gefordert haben.