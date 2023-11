Fitzeks Serienadaption „Die Therapie“: lohnt sich!

In „Pain Hustlers" (Netflix) nimmt die alleinerziehende Mutter Liza Drake einen Job in einem Pharma-Startup an, für den sie einige, unmoralische Dinge tun muss und Sebastian Fitzeks Serienadaption „Die Therapie" (Amazon Prime) folgt dem Schicksal eines Psychiaters, dessen Tochter auf mysteriöse Weise verschwindet.