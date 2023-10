Andy Murray zerhackt Schläger und wird ausgebuht

Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben! Es hatte so gut ausgesehen, doch Andy Murray ging am Montag trotz einer 5:2-Führung im dritten Satz als Verlierer vom Platz. Es war bereits das vierte Mal in diesem Jahr, dass er von Alex de Minaur besiegt wurde. Frustriert zerstörte Murray seinen Schläger.