Tirols „größter Chor“ soll Imster Stadion erfüllen

Rund 80.000 Menschen in der Dortmunder Fußball-Arena, Zehntausende in Berlin, nicht (ganz) so viele im Stadion in Altach – gemeinsames Singen in der Adventzeit mit den Fußballfans hat sich vielerorts etabliert. Nicht in Tirol, aber das wird sich heuer ändern: Für den SC Imst, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Jubiläum feiert(e), passt diese Idee wie die Faust aufs Auge.