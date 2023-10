Grgic: „Kommt mir nicht mit einem Psychologen“

Gegen den LASK hielt Grgics 1:0 wieder nur sieben Minuten. Das 2:3 fiel in Minute 96, zum wiederholten Mal sehr spät. Für Trainer Barisic war daher das 3:3 am Sonntag - trotz Gales Ausgleich erst mit dem Schlusspfiff - auch „kein gewonnener Punkt. Sechs Gegentore in den letzten zwei Heimspielen - da erübrigt sich jede Diskussion.“