Hunderte erschossene Fasane sorgen für Wirbel

„Bei Fasanenjagden in Altlichtenwarth und Großkrut wurden mehr als 200 Fasane erlegt, darunter sogar Hennen. Dabei ist das Niederwild, zu dem der Fasan gehört, in dem Gebiet kaum noch vorhanden“, empört sich ein Waidmann. Als beeideter Jagdaufseher ist er über jeden Verdacht erhaben und will herausgefunden haben, dass es sich bei den geschossenen Vögeln um frisch ausgesetztes Wild handelt, das im Revier „Hamethof“ des Fürsten Liechtenstein zuvor ausgewildert worden war. Der Heger will zudem in Erfahrung gebracht haben, dass es sich bei den Fasanen um Volierenvögel handelt.