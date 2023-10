Geheimtipp für eine letzte herbstliche Gipfeltour

Das Furkajoch verbindet das Tal der Bregenzer Ache bei Damüls mit dem Tal der Frutz bei Laterns. Der Name Furka hat, wie so viele Bezeichnungen in Vorarlberg, rätoromanische Wurzeln und bedeutet „Bergpass“. Lange Zeit war die Route über das Joch ein reiner Naturweg, der schließlich durch eine schmale, geteerte Straße (L51) ersetzt wurde. Im Winter ist die Strecke aufgrund der Lawinengefahr für den Verkehr jedoch gesperrt.