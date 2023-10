Ausweichmanöver führte in den Abgrund

Dem Unfall vorangegangen war ein missglücktes Ausweichmanöver: Der 54-Jährige fuhr mit seinem Sohn auf einem Güterweg in Richtung Tal, als ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Dessen Lenker parkte sein Auto in einer Ausweiche, um den 54-Jährigen passieren zu lassen. Doch just, als dieser vorbeifahren wollte, brach am Wegesrand ein Fels weg, wodurch das Auto mitsamt den Insassen rund 35 Meter über steiles Gelände abstürzte. Dabei überschlug sich der Wagen gleich mehrfach, ehe er in einem Waldstück hängen blieb.