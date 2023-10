Kludi baut in Hornstein weitere Mitarbeiter ab

Der Personalstand am Hornsteiner Produktionsstandort des deutschen Armaturenherstellers Kludi wird mit Ende des heurigen Jahres weiter schrumpfen. Nachdem es in der Gemeinde bereits Gerüchte in diese Richtung gegeben hatte, bestätigt Geschäftsführer Thomas Krones nun, dass man gezwungen sei, die Küchenarmaturenmontage zu verlagern. 28 Mitarbeiter seien von diesem Schritt betroffen.