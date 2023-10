„Hinhauen auf den Tourismus ist nicht in Ordnung“

Experten prognostizieren sogar einen Rekordwinter

Nicht so Schmitten-Chef Erich Egger, Salzburgs mächtigster Seilbahner: „Laut Tourismusumfrage können wir in Salzburg mit einem Plus von bis zu drei Millionen Übernachtungen rechnen. Es gibt da also eine Lücke zwischen der tatsächlichen Nachfrage und den Diskussionen, die rund um den Skisport, den Wintertourismus geführt werden.“ Damit spielt Egger auf die Sölden-Debatte an. Da haben sich zuletzt aktuelle und Ex-Skirennstars kritisch geäußert, so früh in den Weltcupwinter zu starten.