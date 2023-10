Pegel steigt: Venedig wappnet sich für Hochwasser

In Venedig haben die städtischen Behörden am Freitag die Aktivierung des Dammsystems MOSE beschlossen, um die Lagunenstadt vor einer Flutwelle zu schützen. Die 78 Barrieren an drei Wasserstraßen der Lagune könnten auch in den nächsten Tagen aufgestellt bleiben, da heftige Regenfälle erwartet werden, heißt es.