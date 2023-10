„Als Frau muss man in der Politik viel einstecken“

„Krone“: Frau Siegel, Sie waren 19 Jahre lang Bürgermeisterin. Was war entscheidend, dass Sie das Amt nun zurücklegen?

Christine Siegel: Ich wollte immer selbst entscheiden können, wann es genug ist. Ich habe lange überlegt, die Entscheidung kam nicht über Nacht. Ich bin nun 62 Jahre alt, da kann man als Frau in Pension gehen. Was ich betonten möchte, weil es darüber auch Gerüchte gibt: Gesundheitlich geht es mir gut, ich bin nicht krank.