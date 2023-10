Weihnachtsbaum vor Rathaus heuer hübsch genug?

Kein Weihnachtsbaum wurde in den vergangenen Jahren wohl so kritisch beäugt, wie jener, der den Wiener Rathausplatz in der Adventzeit ziert. So konnten die Bäume der letzten Jahre nur mäßig bis gar nicht überzeugen. „Ein schöner, voller Baum“ aus Südtirol wurde heuer versprochen. Die 28 Meter hohe Fichte reiste am Freitag nun an.