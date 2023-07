Angelina Jolie spottet in Klage über Ex Brad Pitt

Der Hintergrund: „Brangelina“ hatte sich 2008 das Schloss mit Weingut in der Provence für 28 Millionen Dollar gekauft. Nach ihrer Trennung behielt jeder Ex-Partner jeweils 50 Prozent des Anwesens. Bis Jolie ihren Anteil - in Form ihrer Investmentfirma Nouvel - 2021 an den russischen Oligarchen Yuri Shefler verkaufte.