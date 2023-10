Gespaltenes Europa verliert sich in Wortklauberei

Staatschefs fordern „humanitäre Korridore und Pausen“

Erst am späten Donnerstagabend einigte man sich schließlich auf eine gemeinsame Erklärung. Die EU-Staats- und Regierungschef rufen zu einem „raschen, sicheren und ungehinderten humanitären Zugang“ in Gaza auf. In einer am Donnerstagabend beschlossenen Erklärung fordern sie unter anderem „humanitäre Korridore und Pausen für humanitäre Bedürfnisse“, wie eine Sprecherin der EU-Ratspräsidenten Charles Michel auf X (ehemals Twitter) mitteilte.