Ein Hauch von Hollywood im Seewinkel

„Abschluss des Projektes sind unsere Buchstaben, die an die Schrift in Hollywood erinnert“, erklärt Bürgermeister Maximilian Köllner. Auf den mannshohen Lettern zu sehen: Bilder, die Illmitz ausmachen. Sprich: Natur, Radfahren, der Wein, die Kulinarik. „Einfach das, was unsere Gäste und auch die Einheimischen an Illmitz schätzen“, so das Gemeindeoberhaupt. Tagsüber fallen nur die Bilder auf, nachts wird der überdimensionale Schriftzug beleuchtet und ist ein echter Hingucker.