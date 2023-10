Weißes Band in Sölden wird jetzt zum Politikum

Ein Band aus Kunstschnee soll den Start des heurigen Skiweltcups am Tiroler Rettenbachferner sichern. Das ruft nun auch die Politik auf den Plan: „Hier passt was nicht zusammen“, meldete sich am Mittwoch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) zu Wort. In Tirol will man von der Kritik nichts wissen.