„Shaft“-Star Richard Roundtree mit 81 gestorben

„Tiefes Loch in meinem Herzen“

Samuel L. Jackson, der mit Roundtree in den Filmen „Shaft - Noch Fragen?“ (2000) und „Shaft“ (2019) zu sehen war, trauerte in einer Nachricht auf Instagram um seinen Schauspielkollegen. „Sein Tod hinterlässt ein tiefes Loch nicht nur in meinem Herzen, sondern sicher auch bei vielen von euch.“