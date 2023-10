Helge Schneider: Der König des obskuren Humors

Ich will diesen Text mit einer persönlichen Erinnerung beginnen. Irgendwann, tief in den 90er-Jahren, brachte in der Hauptschule ein Höherklassiger Helge Schneider aufs Tablett. Mit meinen 13 Jahren war ich nicht nur offen für Neues, sondern biederte mich gerne an Ältere an und wollte auf jeden Fall mitreden können. Auf VHS-Kassette (!) kursierte damals sein Spielfilm „Praxis Dr. Hasenbein“, der bei uns für ein paar Tage alle zum Lachen brachte. Eben so lange, bis der nächste heiße Scheiß um die Ecke kam. Ich lachte mit. Auch bei den Vorgängerfilmen „00 Schneider - Jagd auf Nihil Baxter“ und „Texas - Doc Snyder hält die Welt in Atem“. Ich lachte mit, weil ich nicht als dumm entlarvt werden wollte, denn verstanden habe ich relativ wenig. Ein kruder Typ in seltsamen Verkleidungen verstellt seine Ruhrpott-Stimme und agiert reichlich obskur. Erst Jahre später verstand ich, dass damals auch sonst niemand viel verstand und alle lachten, weil eben alle lachten.