Keine Schulden, aber Inkassobüro will 1908 Euro

„Krone“ fragte nach

Im aktuellen Fall rief die „Krone“ bei dem Inkasso-Service mit Sitz in Linz an. Zuerst waren vier Fragen eines Sprachcomputers zu beantworten (der Grund des Anrufs, Akten-ID, Name und Geburtsdatum), bis sich eine Mitarbeiterin persönlich meldete. Sie bestätigte, dass eine Geldforderung vorliege, mehr könne sie darüber jedoch nicht sagen. Und die höfliche Dame teilte mit, die Zahlungsfrist aufgrund der Auslandsreise bis Monatsende verlängern zu können. Der Kunde darf jedenfalls gespannt sein, wie’s weitergeht.