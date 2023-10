Falscher Polizist zockte mehr als 50.000 Euro ab

Dem Angeklagten wurde eine ganze Fülle von Betrügereien vorgeworfen. Am schlimmsten wogen zwei Fälle im Sommer des Vorjahres in Reutte. Dort hatte er sein Opfer zur Übergabe von 52.900 Euro in bar überredet. Und zwar mit einer derzeit häufigen Masche: Der Deutsche hatte sich als Polizist ausgegeben und behauptet, dass aufgrund eines Einbruchs in der Nachbarschaft Hinweise vorlägen, dass Einbrecher in das Haus des Opfers eindringen würden. Besser sei es, das Geld der Polizei (ihm!) zu geben.