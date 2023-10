Neues Biomasse-Heizkraftwerk in Salzburg eröffnet

Anteil erneuerbarer Energie steigt auf 40 Prozent

Als „Riesenschritt für die Energiewende und die Dekarbonisierung in Salzburg“ bezeichnete der Betreiber die Errichtung des neuen Kraftwerks. Für Haslauer ist die Eröffnung von Siezenheim II „ein wesentlicher Eckpfeiler am Weg in Richtung Energieautonomie für Salzburg“. Bis 2050 wolle man „unabhängiger von fossilen Energieimporten“ sein. Mit dem neuen Biomasse-Heizkraftwerk steige der Anteil erneuerbarer Energie im Fernwärmenetz im Bundesland auf 40 Prozent.