Ein „Tatort“, der kein Krimi ist - geht das?

Wer es liebt, sich am Sonntagabend aus fünf Verdächtigen einen auszusuchen und darauf zu hoffen, den richtigen Mörder erraten zu haben, muss heute stark sein - oder den Fernseher erst gar nicht aufdrehen. Denn der neue „Tatort“ (20.15 Uhr, ORF 2) aus Wiesbaden schert sich nicht um Normen und driftet eigentlich komplett ab von der üblichen Tätersuche. In „Murot und das Paradies“ wird der titelgebende Kommissar nämlich mit zwei Leichen konfrontiert, denen statt ihres Nabels ein bizzarer Port in den Leib operiert wurde. Seine Suche führt Felix Murot in eine Unterwelt, die in Richtung Science Fiction zeigt und Menschen mit Glücksversprechen lockt. Doch es ist ein krankhaftes Glücklichsein, das süchtig macht und Opfer fordert...