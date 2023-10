Swarovski in Wattens bekommt neuen Standortmanager

„Wattens schreibt heuer wieder schwarze Zahlen“

Wie CEO Alexis Nasard bekannt gab, geht es mit Swarovski wieder aufwärts. Besonders gut läuft es am Standort Wattens: „Konzernweit stieg der Umsatz heuer um zwei, in Wattens um 14 Prozent, wir werden hier 2023 noch schwarze Zahlen schreiben! Wattens ist das Herz und die Seele von Swarovski!“ Was die Arbeitsplätze in Tirol anbelangt, geht er davon aus, „dass wir uns bei 3000 Mitarbeitern plus/minus zehn Prozent einpendeln“ werden. Was auch ganz im Sinne des Neuen ist.