Präsident Kresch: „Die Halle war nie mehr so voll“

Maßgeblich beteiligt am Königstransfer in der HLA-Meisterliga war der Präsident Otto Kresch. Im krone.tv-Interview spricht er über die Verpflichtung des Superstars und die ersten Eindrücke mit dem 37-Jährigen. Die Halle in Bärnbach war am vergangenen Wochenende ausverkauft, zuletzt erinnert sich Kresch an ein ähnliches Szenario, wo man 2000 die letzte Meisterschaft im Oberhaus feierte. „Die Halle war nie mehr so voll“, betont der Mäzen.