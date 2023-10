Ein Rekordbudget in harten Zeiten

Die Landtagsklubs der ÖVP und der Grünen haben bei ihren Budgetklausuren in Langenegg (ÖVP) und Dornbirn (Grüne) den Voranschlagsentwurf jeweils einstimmig angenommen. Dieser sieht Rekordaufwendungen in Höhe von 2,442 Milliarenen Euro vor. „Wir erleben derzeit weltweit diverse Krisen und deren Nachbeben. Dazu kommt eine anhaltend hohe Inflation, die den Wohlstand vieler Menschen infrage stellt. Umso wichtiger ist es, dass Vorarlberg gezielt in die Zukunft investiert“, begründet ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück die Tatsache, dass das Land im kommenden Jahr in Sachen Investitionen in die Vollen gehen wird. Besonders in den Bereichen Gesundheit, Bildung (Elementarpädagogik), Jugend sowie beim Wohnen werden sich die Ausgaben massiv erhöhen.