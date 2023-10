Start-up bringt veganen Käse auf den Markt

Revolutionäre Produkte

Durch ein spezielles Verfahren in Ihrer Fabrik in ihrer Herzogenburg werden nicht nur Kerne von Marillen, sondern auch von Kirschen und Zwetschken weiterverarbeitet. In der Produktpalette des Unternehmens finden sich neben dem „Kesä“ auch Schoko-Creme, diverse Öle und pflanzliche Milch-Alternativen.