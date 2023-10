Mann mit Waffe entdeckt: Phantom nun identifiziert

Kurz vor 20 Uhr haben in der Tiroler Landeshauptstadt Passanten einen Mann mit einer Schusswaffe entdeckt und Alarm geschlagen. Mehrere Streifen, darunter auch das Sondereinsatzkommando Cobra und die Schnellen Interventionsgruppe, rückten aus und durchsuchten die Gegend rund um den Marktplatz. Gefahndet wurde nach einem vorerst Unbekannten, der laut Polizei bereits vor ein paar Tagen in einem Lokal in Innsbruck eine Waffe bei sich getragen hat.