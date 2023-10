Karl-Heinz Strauss ist neuer Präsident

Nun bricht mit dem neuen Präsidenten Karl-Heinz Strauss, CEO und Miteigentümer der PORR AG und UBM Development AG, eine neue Ära an. Der Werdegang von Strauss, der nach Abschluss der HTL für Tiefbau an der Harvard University und an der Management Business School in St. Gallen studierte und ein MBA-Programm an der IMADEC University in Wien abschloss, garantiert eine erfolgreiche Weiterführung der Gesellschaft. Bis zum Jahr 2000 war er in verschiedenen Funktionen bei der Raiffeisen Zentralbank tätig - unter anderem in den Bereichen Bau und Immobilien. Danach gründete er die Strauss & Partner Immobilien GmbH, zu deren bekanntesten Projekten das EURO PLAZA am Wienerberg zählt. Im September 2010 übernahm er den Vorstandsvorsitz der PORR AG. Die Management-Fähigkeiten von Karl-Heinz Strauss, seine Kontakte zu Wirtschaft und Industrie, gekoppelt mit seiner Liebe zur Kunst und mit dem Willen, die Kunst tatkräftig zu unterstützen, sind ideale Vorzeichen für die Entwicklung der Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste während der kommenden Jahrzehnte.