Ein Klagenfurter ist Stammgast bei den Juve-Stars

Viel vor hat Muharemovic auch noch in der U 21-EM-Qualifikation mit Bosnien. Da unterlag man am Wochenende in der Gruppe H daheim nach einer 1:0-Führung gegen Favorit Frankreich noch durch ein Tor in Minute 95 mit 1:2, ist weiter Fünfter und Gruppenletzter. Österreich ist hier Dritter. „Wir spielen nicht schlecht, scheiterten bislang an unserer Abschlussschwäche. Da müssen wir zulegen. Wir geben sicher nicht auf, können immer noch weiter kommen. Es sind ja erst drei Runden gespielt.“